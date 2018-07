Luís Figo, afinal, não avança para as eleições do Sporting. A explicação de Tomás Froes

Explicação é dada em comunicado por Tomás Froes.

Luís Figo não vai, afinal, avançar para as eleições no Sporting, agendadas para o dia 8 de setembro. A informação é confirmada por Tomãs Froes em comunicado, ele que no dia 21 deste mês anunciou estar a "trabalhar com Luís Figo num projeto" para o clube leonino.

"Luís Figo entendeu e eu concordo que um projeto de fôlego geracional para o Sporting exige um tempo de maturidade incompatível com o apertado, mas entendível, calendário eleitoral", é agora explicado.

"Nas últimas semanas equacionei apoiar um projeto de candidatura ao Sporting Clube de Portugal no qual Luís Figo se empenhou de forma honrada e especialmente dedicada. Emprestei as minhas capacidades pessoais e profissionais na construção desta solução, mas o Luís Figo entendeu, e eu concordo, que um projeto de fôlego geracional para o Sporting exige um tempo de maturidade incompatível com o apertado, mas entendível, calendário eleitoral. Assim sendo, e vendo que não haverá vazios de soluções para liderar os destinos do Clube, decidi não me envolver neste ato eleitoral. Estou convicto que no dia 8 de Setembro teremos uma demonstração de militância, união e paixão pelo Sporting Clube de Portugal e desejo a todos os candidatos, e ao futuro Presidente, a maior das sortes", surge escrito no documento assinado por Tomás Froes.

O projeto estava desenhado, delineado e de internacionalização, que assentava no posicionamento internacional de Figo. A componente do clube e gestão interna estavam já asseguradas. Apesar deste afastamento do ato eleitoral, o projeto de Tomás Froes e Luís Figo ficará sempre como uma "reserva".