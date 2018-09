Líder do Marítimo felicita Varandas: "Espero estreitar relações"

Frederico Varandas venceu as eleições do dia 8 de setembro

O Marítimo divulgou que enviou uma missiva a Frederico Varandas, a desejar as "maiores felicidades" ao novo presidente do Sporting, com o desejo de "estreitar relações" entre os dois clubes da I Liga.

"O Club Sport Marítimo da Madeira, por intermédio do presidente, Carlos Pereira, felicitou o novo presidente do Sporting C.P., eleito no último sábado", começou por referir o comunicado do emblema insular.

De seguida, foi revelada a missiva escrita por Carlos Pereira, dirigida a Frederico Varandas: "Em nome do Club Sport Marítimo desejamos as maiores felicidades, quer pessoais, quer profissionais, no exercício do seu mandato. Espero que ao longo destes anos possamos estreitar as nossas relações, quer a nível profissional, quer a nível pessoal".

O Marítimo mede forças com o Sporting em Alvalade por duas vezes em setembro, a primeira das quais no domingo, para a ronda inaugural do Grupo D da Taça da Liga, e depois a 29, para a sexta jornada da I Liga.