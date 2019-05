Lesão não afastou cobiça por Battaglia e pode surgir oferta

Battaglia é alvo do interesse do Alavés, que pode abordar o Sporting

Afastado dos relvados há seis meses, o 16 leonino aposta tudo no regresso em pleno à competição no início da próxima época. Resta saber se o internacional argentino ainda o fará de leão ao peito.

Rodrigo Battaglia é um alvo preferencial do Alavés para a próxima época. Ao que foi possível apurar, os responsáveis do clube de Vitória já manifestaram o interesse na contratação do internacional argentino de 27 anos e podem vir a abordar em breve os seus congéneres leoninos, no sentido de aquilatar em que moldes e por que valores se poderia concretizar uma eventual transferência do 16 leonino.

O novo técnico dos bascos, Asier Garitano, é um admirador do médio dos leões e vai tentar a sua contratação para 2019/20

A conjuntura em que se desenrola a manifestação de interesse dos bascos é simples de explicar: Asier Garitano, novo técnico do Alavés, depois da saída de Abelardo Fernández, é um confesso admirador de Battaglia e já fez saber aos dirigentes do emblema basco da sua intenção de contar com o internacional argentino do Sporting. No sentido de satisfazer o desejo do técnico de 49 anos, que na época passada esteve ao comando da Real Sociedad, os dirigentes babazorros pretendem apurar junto da estrutura liderada por Frederico Varandas de que forma será possível chegar a uma plataforma de entendimento pelo médio combativo.

Afastado dos relvados há seis meses, Battaglia aposta tudo no regresso em pleno na próxima época. A rotura de ligamentos cruzados do joelho sofrida à passagem da meia hora da visita ao Santa Clara, a 4 de novembro, comprometeu o resto da época ao jogador, que fez questão de estar nos festejos com os companheiros após a conquista da final da Taça de Portugal, no Jamor, tal como já antes estivera em Braga, nas celebrações da vitória na Taça da Liga.

Contratado em 2017 ao Braga por 4,5 milhões de euros, aliados à transferência definitiva de Esgaio e ao empréstimo de Jefferson, Battaglia está atualmente avaliado pelo portal especializado no mercado "Transfermarkt" em dez milhões de euros. A contratação mais cara feita pelo Alavés foi Guidetti, avançado sueco, por quatro milhões de euros.