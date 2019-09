Leonel Pontes assinou novo contrato: conheça os valores em causa

Quando Leonel Pontes assumiu os sub-23, o técnico rubricou um vínculo válido por duas temporadas, duração essa que se mantém.

Leonel Pontes já tem um novo contrato, adequado à condição de treinador principal do Sporting.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, o treinador que foi considerado "provisório" pela SAD no comunicado enviado à Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) no passado dia 5 de setembro, aquando da saída de Marcel Keizer, teve de assinar um novo acordo, pressupondo uma melhoria salarial imposta pelo Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) celebrado entre a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF).

Técnico tinha um vencimento ligeiramente acima de quatro ordenados mínimos nacionais (2400 euros) e agora passou para valores bem acima do dobro, verba definida por lei para quem treina na Liga

Assim, Leonel Pontes passou de um vencimento ligeiramente acima do estipulado pela lei para técnicos de II Liga, no caso quatro ordenados mínimos de base (2400 euros), para bem mais que o dobro - 4800 euros é o montante mínimo que pode auferir um treinador do primeiro escalão do futebol português -, como está contemplado no referido documento na cláusula 31.º do capítulo IV. Esta mudança teria de ser feita até 15 dias após o primeiro encontro oficial.

Aliás, o novo contrato já deu mesmo entrada na LPFP, como está expresso no sítio oficial da entidade, surgindo Leonel Pontes, desta feita, como treinador principal, comunicação que, sabe o nosso jornal, não tem de ser feita, por exemplo, à CMVM. Diga-se que no acerto das novas condições salariais de Leonel Pontes, mantém-se a durabilidade do vínculo, ou seja, o mesmo é válido por duas temporadas, conforme o estipulado no primeiro contrato entre SAD e técnico, no momento em que este assumiu o comando da equipa de sub-23.

Em todo o processo, Jorge Mendes, agente que tem vindo a ganhar preponderância em Alvalade, em particular no que concerne à resolução de casos como os de Rui Patrício, Gelson Martins, Podence ou a contratação de Vietto, foi peça indispensável, ajudando o técnico leonino na intermediação.