Leões abrem academia com o governo da Costa do Marfim

Dirigentes do Sporting foram a África e lançaram as bases para reestruturar todo o futebol da Costa do Marfim, país de Idrissa Doumbia

Uma delegação do Sporting está desde sábado na Costa do Marfim, tendo chegado a um acordo com o governo daquele país africano para, através de uma academia com a chancela do clube, poder contribuir para a reestruturação de todo o futebol a partir dos sub-13.

Miguel Cal, vogal do Conselho Diretivo do Sporting e administrador da SAD leonina, acompanhado por Nuno Cardoso e Diogo Gama, da área de desenvolvimento internacional, foram recebidos pelo ministro do desporto, Paulin Danhon, e pelo seu responsável jurídico, Brou Koaou Narcisse. A comitiva leonina reuniu também com a federação de futebol da Costa do Marfim, com a qual os leões vão cooperar,

Trata-se de mais um episódio da expansão do Sporting pelo mundo para ensinar o know-how na sua especialidade, a formação, desta vez no país do médio leonino Idrissa Doumbia.