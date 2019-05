Keizer: as arbitragens, o VAR e a posição sobre o processo de Sérgio Conceição

Treinador do Sporting preferiu manter uma postura neutra em relação ao caso da alegada agressão do homólogo do FC Porto a Renan, no clássico do Dragão, e, em entrevista à RTP, comentou as declarações de Frederico Varandas sobre a arbitragem.

Notas sobre a arbitragem: "Às vezes, temos um pouco mais de sorte, outras, menos. Com o VAR, já tudo mudou. Podemos esclarecer em breves momentos se houve for a de jogo ou não, se foi ou não golo, isso é positivo para o futebol e julgo que também é bom para os árbitros".

A "falta de coragem", segundo Varandas: "Não sei se é falta de coragem. Julgo sempre que as pessoas estão a tentar fazer o melhor que podem, e quando assim é temos de aceitar as decisões, mesmo que não concordemos com elas".

Sobre a alegada agressão de Sérgio Conceição a Renan: "Não vi nada no campo, só depois na televisão. Não tenho nada a dizer sobre o assunto".

Sanção disciplinar: "Não sei. A minha única preocupação é preparar a minha equipa da melhor maneira, o meu foco é o futebol e não se há sanções disciplinares para elementos da equipa adversária".