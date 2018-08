José Peseiro revela problema físico de Bas Dost e reitera: "A luta não está fácil"

Treinador do Sporting justificou a saída do ponta de lança ao intervalo, por troca com Montero, e realçou o espírito de luta dos seus jogadores.

Apoio dos adeptos: "Quero começar por realçar a massa associativa. Entrámos com 40 mil em campo, a apoiarem. O Sporting é só um e estamos unidos".

Triunfo e exibição: "Quero dar os parabéns à minha equipa. Face às dificuldades que temos atravessado, de que já falámos, pela forma como se bateram, até pelo infortúnio do golo que sofremos. Jogámos melhor do que em Moreira de Cónegos, contra uma equipa muito difícil, que sabe o que quer. É uma vitória justa, mais um passo na nossa caminhada".

Sobre a saída de Bas Dost: "No aquecimento tinha sentido uma dor e ao intervalo, em conjunto com o médico, achámos melhor retirá-lo, para não agravar".

Importância de Jovane Cabral: "Todos os jogadores que colocámos, os do onze e os que começaram no banco, são importantíssimos no nosso trabalho. Já jogámos bem melhor, mas foi mais um passo numa luta que não está fácil, mas vamos conseguir alcançar os nossos objetivos".