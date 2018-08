José Peseiro muda uma peça no onze do Sporting para a receção ao V. Setúbal

Treinador fez apenas uma alteração na equipa em relação ao encontro com o Moreirense.

José Peseiro efetuou uma alteração no onze do Sporting para o jogo deste sábado com o V. Setúbal. Em relação ao encontro da semana passada com o Moreirense, que os leões venceram por 3-1, há uma troca no meio-campo: sai Petrovic, que começa no banco de suplentes, e entra o croata Josip Misic.

De resto, na defesa e no ataque, o técnico verde e branco repete os nomes utilizados de início em Moreira de Cónegos, na primeira jornada da I Liga.

Confira o onze do Sporting:

Salin; Ristovski, Coates, Mathieu e Jefferson; Battaglia e Misic; Nani, Bruno Fernandes e Acuña; Bas Dost.

Suplentes: Renan, André Pinto, Petrovic, Wendel, Raphinha, Jovane Cabral e Montero.