José Peseiro garante Salin, aborda Matheus Pereira e dá esperanças a jovens promessas

Já na anterior passagem pelo Sporting o treinador apostou em jogadores mais jovens.

Baliza do Sporting e Matheus Pereira: "Salin vai ser titular na baliza do Sporting. Sobre Matheus Pereira o que tinha a falar falei. É responsabilidade do treinador e da estrutura trabalhar e potencializar os nossos jogadores, todos os jogadores".

Miguel Luís e Thierry Correia: "Podem ser aposta, com certeza, tal como na primeira passagem apostei em jovens. Mais do que o mérito do treinador tem a ver com a qualidade dos jogadores. O Miguel [Luís] está lesionado, está a trabalhar connosco, mas temos o Thierry [Correia], o Elves [Baldé], jogadores que a curto prazo terão de ser soluções para nós".

Jogo difícil frente ao Vitória de Setúbal: "É um jogo que queremos vencer, vai ser difícil de certeza. No passado recente, em casa o Sporting ganhou nos últimos minutos, empatou em Setúbal. Conhecemos o treinador [Lito Vidigal], as suas equipas, a agressividade que coloca, tem tido boa performance. Sabemos tudo, mas sabemos o que valemos neste momento e os objetivos da equipa, que passam por vencer, e não vai ser um jogo fácil. Peço aos adeptos para encherem o estádio".

Bas Dost: "Fico contente com o desempenho do Bas Dost e de todos os outros, não podemos focar um desempenho. Uma equipa é uma equipa. Claro que ficamos contentes pelo desempenho dele, pelo tempo que esteve sem treinar, dois meses, é bom, mas acredito que mais jogadores vão fazer golos".