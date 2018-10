Premium José Peseiro e Unai Emery: a diferença está no "quase"

O técnico português orientou os leões na final perdida em 2004/05, sendo o que tem mais jogos e vitórias na Liga Europa da história do clube. Curiosamente, até tem melhor percentagem de vitórias

José Peseiro é o treinador do Sporting com mais jogos e mais vitórias em toda a história da Liga Europa (considerando também a linhagem que lhe deu origem, a Taça das Cidades com Feiras e a Taça UEFA) e esta quinta-feira terá pela frente o técnico que conquistou mais vezes a prova, Unai Emery (Arsenal) com três títulos (todos pelo Sevilha e tantos como Giovanni Trapattoni). Peseiro apenas chegou a uma final e perdeu, em 2004/05 (era ainda Taça UEFA), ao invés do espanhol, que venceu todas as que disputou.

Unai Emery, agora no Arsenal, venceu as três finais da prova que disputou, ao contrário de Peseiro

O "jeito" para os jogos decisivos contribuiu para o êxito da carreira de Emery, enquanto o seu rival desta quinta-feira em Alvalade ficou conhecido como... "o treinador do quase", não só graças à citada final perdida, com o CSKA de Moscovo, como também pelo facto de na mesma temporada o título nacional lhe ter escapado por entre os dedos.

Porém, com um total de 19 jogos ao comando dos leões, Peseiro é o treinador que mais jogos orientou na prova menor da UEFA. Com 12 triunfos, como se pode verificar no quadro ao lado, o técnico leonino regista 63% de vitórias. Um número, curiosamente, que supera a percentagem de vitórias de Emery na mesma prova: em 69 desafios alcançou as 36 vitórias o que perfaz 52% de triunfos. É caso para dizer que a diferença está no "quase"... Mas obviamente não só. Após a primeira passagem por Alvalade, Peseiro poderá ter comprometido o salto internacional da sua carreira ao rumar ao Médio Oriente; já Emery tem pegado em emblemas como Paris SG e Arsenal. Para o topo do ranking de treinadores do Sporting com mais jogos na prova entrou recentemente Jorge Jesus, fruto de duas participações: 14 encontros, tal como Manuel José.