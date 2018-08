José Maria Ricciardi responde: "Ter medo do Dr. Dias Ferreira é uma verdadeira anedota"

José Maria Ricciardi respondeu esta quinta-feira a Dias Ferreira, depois de não ter marcado presença no debate entre ambos.

José Maria Ricciardi respondeu esta quinta-feira a Dias Ferreira, depois das críticas por não ter marcado presença no debate que estava marcado entre ambos na Sporting TV. "Medo do Dr. Dias Ferreira? Esse senhor tem a característica de andar permanentemente a pôr-se em bicos de pés. Ter medo do Dr. Dias Ferreira é uma verdadeira anedota. Não damos explicações de uma história fabricada pelo Dr. Dias Ferreira que é ridícula e mentirosa", reagiu.

"A campanha do Dr. Dias Ferreira estava devidamente informada por nós da impossibilidade física de estar presente no debate", acrescenta.

"Violando o acordado, o Dr. José Maria Ricciardi enviou às 19:30, 30 minutos antes da hora prevista para o início do debate, um comunicado à Sporting TV anunciando que se fazia representar por um dos elementos da sua candidatura, por se encontrar "no Algarve". O Dr. Ricciardi mentiu! Mentiu mais uma vez durante esta campanha, tendo chegado aos estúdios da Sporting TV às 20:30 para debater com o candidato João Benedito. Este comportamento não é digno de um candidato a presidente do Sporting Clube de Portugal. Lamento profundamente este inaceitável desrespeito para com os sócios do Sporting Clube de Portugal e que o Dr. José Maria Ricciardi se comporte, mais uma vez, como uma espécie de "Dono Disto Tudo", com arrogância e desprezo para com os princípios fundadores do nosso clube. O Sporting não é isto, o Sporting não precisa disto", atirou então Dias Ferreira em comunicado na quarta-feira.