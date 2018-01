Jorge Jesus recorda "aperto" do FC Porto: "Vamos ver se temos capacidade"

Treinador do Sporting recordou o primeiro jogo entre leões e dragões em 2017/18 e falou sobre a época de Bruno Fernandes.

Primeiro Sporting-FC Porto da época: "No primeiro jogo que tivemos, o FC Porto, jogando em Alvalade, saiu mais reforçado porque empatou no nosso estádio. Amanhã [quarta-feira] é um jogo que tem de ficar decidido, uma meia-final e, portanto, as estratégias dos treinadores vão ser de muito mais de risco do que foi para o jogo do campeonato. Amanhã, vamos ver se o Sporting tem capacidade para sair das fases do jogo em que o FC Porto nos apertou muito bem. Espero que amanhã consigamos fazer isso".

Sobre Bruno Fernandes: "Face ao sistema da equipa, ele é um jogador com polivalência tática, porque conhece com facilidade os momentos do jogo. Com bola e sem bola. Um jogador que, do ponto de vista técnico-tático, está sempre tranquilo, justifica sempre e dá rendimento. Dá mais rendimento numa posição do que em outra e por esse motivo é que está a fazer mais golos, a fazer a melhor época de sempre. Faz mais golos como segundo volante. É quando o defino como segundo avançado que se sente melhor para poder jogar um pouco mais por dentro, sem ser um jogador taticamente muito preso às missões defensivas".