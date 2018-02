Jorge Jesus fala em vantagem do Sporting antes da eliminatória com o FC Porto

Treinador do Sporting anteviu os jogos frente ao FC Porto, referentes à meia-final da Taça de Portugal.

Eliminatória: "É o terceiro jogo deste ano que vamos fazer com o FC Porto, já tinha lançado noutros jogos que este ano, em termos desportivos, estávamos a concorrer praticamente com o FC Porto em todos as frentes, acrescentando no campeonato mais uma equipa, que é o Benfica. No primeiro troféu, onde fizemos a meia-final com o FC Porto, conseguimos ganhar, e agora é a Taça. Queremos estar no Jamor e voltar a vencer o FC Porto. Dentro deste registo, vamos encontrar um FC Porto como encontrámos em Alvalade e Braga, e o FC Porto vai encontrar um Sporting exatamente da mesma forma, com situações de estratégia muito fortes em ambas as equipas. Foi isso que aconteceu nos dois últimos jogos, anularam-se uma à outra".

Uma vantagem para o Sporting: "O segundo jogo dá-nos essa vantagem de poder recuperar alguns jogadores. Podence, Gelson e Dost são determinantes na equipa. O facto de serem dois jogos, a estratégia é completamente diferente do que se fosse só um jogo, em que está em questão os três pontos. Vou olhar para esse facto de uma maneira diferente. Depois do treino de hoje vamos pensar na equipa. Normalmente somos uma equipa muito forte defensivamente, não fomos neste jogo do Estoril, onde sofremos dois golos. É um momento de jogo que trabalhamos muito quando temos muito tempo para o fazer".