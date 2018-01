Jorge Jesus explica sucesso nos penáltis e visa "profetas" do futebol: "Vejam lá se têm juízo"

Sporting head-coach Jorge Jesus reacts during their Portuguese League Cup semi-final soccer match against FC Porto, held Braga Municipal stadium, Braga, Portugal, 24th January 2018. JOSE COELHO/ LUSA

Treinador do Sporting abordou a passagem dos leões à final da Taça da Liga. O Sporting venceu o FC Porto nas grandes penalidades.

Análise: "Quero dar os parabéns aos adeptos do Sporting e aos jogadores. Quanto ao jogo em si, sabíamos que ia ser um jogo apertado, com poucas oportunidades de golo. Tivemos uma grande oportunidade de golo, tal como o FC Porto. O jogo era de marcação direta, ambas as equipas conseguiram anular-se e não apareceu um jogador que pudesse fazer a diferença. O FC Porto ainda teve algumas jogadas com o Brahimi, enquanto nós perdemos qualidade ofensiva com a saída do Gelson. Esperamos pelo momento de fazer golos, não esperamos pelos penáltis, mesmo sabendo que tínhamos mais possibilidades do que o FC Porto porque temos um dos melhores guarda-redes do mundo. Tal como disse quando vim para o Sporting, vim para o Sporting para ajudar o clube a conquistar títulos e só se consegue isso quando as equipas chegam à final. Os "quase" não ganham títulos e o Sporting, na primeira meia-final que tem, ganhou e vai estar na final".

Saída de Gelson: "O Gelson saiu como o Danilo, dois jogadores fundamentais que saíram com problemas musculares fruto do sucesso e de jogar com poucos dias de intervalo. O Gelson é um jogador muito importante para nós, impõe velocidade no jogo ofensivo e perdemos sem ele, como é óbvio. O FC Porto quando consegue entrar na última linha do adversário é muito rápido e fisicamente poderoso, tal como é Mrarega. O FC Porto não tem a criatividade do Sporting, mas teve mais poder. Soubemos controlar esses fatores e fomos premiados".

Mudou alguma coisa na rivalidade com FC Porto e Benfica?: "Não. Apesar de o Sporting ter eliminado o FC Porto, o Sporting não ganhou. O FC Porto continua invicto, tal como nós. Não é por termos ganho hoje e chegado a esta final que vamos estar mais fortes na Liga ou melhor do que o FC Porto. Este foi o 36.º jogo do Sporting esta época, e o FC Porto a mesma coisa. Ainda não perderam. Há aqui profetas do futebol que dão palpites na TV, falando do empate com o V. Setúbal... Vejam lá se têm juízo".