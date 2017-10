Jesus: "Sintético? No dia a seguir, os jogadores parecem que levaram com um pau nas pernas"

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, anteviu o jogo com o Oleiros, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal

Deslocação a Oleiros: "Temos todo o gosto em ir a Oleiros. A taça é isso, uma festa para vilas e cidades que se promovem com a competição. Oleiros tem sido infeliz por causa dos incêndios. Temos todo o gosto em ir a Oleiros e ir partilhar com eles a vontade de ir fazer o jogo ali. Sintético não é compatível com uma equipa de futebol profissional. Tivemos a Seleção em Andorra. Devia ser proibido. Mas vamos jogar e vamos com todo o gosto".

Problemas com jogadores depois de jogos em sintéticos: "Não falei com o Fernando [Santos], mas a opção de Cristiano Ronaldo não jogar de início. Há jogadores que já tiveram problemas jogando em sintéticos. No dia a seguir a jogarem no sintético, os jogadores parecem que levaram com um pau nas pernas. Vai-nos acontecer a mesma coisa".

Aprovação do sintético do Oleiros: "Se a FPF aprovou, vamos jogar no sintético, mas a defesa dos interesses do Sporting, de tomar opções e conhecer a dificuldade que campos podem trazer. Joguei em muito pelados e nem havia sintéticos e ainda estou cá. Vamos jogar com todo o gosto e participar numa competição muito bonita. Não há desculpas por jogar num sintético. Vão jogar os que eu achar que devem estar disponíveis".