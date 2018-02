Jesus sobre Coentrão: "Se chora é porque chora, se tem uma lágrima está sentido..."

Fábio Coentrão foi suspenso por um jogo depois de ter cuspido na direção de adeptos do FC Porto, falhando o jogo do Sporting frente ao Tondela.

Estado emocional de Fábio Coentrão: "O Fábio tem sido um jogador visado pela comunicação social, tudo o que o Fábio faz é realçado. Veio do rival e está a passar um pouco por aquilo que passei no meu primeiro ano no Sporting, mas no meu primeiro ano não fui tão salientado nem tão visado porque os resultados desportivos foram ótimos. Não fomos campeões, mas o Sporting ganhava quase sempre. O Fábio está a passar por isso, já jogou no rival e tudo o que faz é visado. Se chora é porque chora, se tem uma lágrima está sentido, se dá um soco no banco é porque deu um soco no banco, se saiu chateado é porque saiu chateado. O Fábio tem que se adaptar a isso. Tem de estar preparado emocionalmente e vai controlar-se, está a trabalhar para isso e percebe que isto faz parte do jogo e da sua profissão. Estamos tranquilos com ele".

Futuro de Fábio Coentrão: "Real Madrid é que é dono do jogador. O que sei é que se continuar a jogar a este ritmo... Já fez mais jogos do que em três anos de Real, se continuar assim, seguramente não vai ter o Sporting, vai ter muitos clubes da Europa atrás dele".

Lumor pode jogar face à ausência de Coentrão? "O Lumor é diferente, chegou numa altura em que o Sporting joga de dois em dois, três em três dias. A equipa não treina e ele não conhece as rotinas defensivas da equipa. Portanto, como foi no último jogo com o Feirense, irei sempre optar pelos jogadores mais habituados àquela posição e que já trabalham comigo há mais tempo. Infelizmente para o Lumor, ainda não treinamos, só recuperamos. Estamos a perder algumas referências ofensivas e defensivas, porque jogar não é o mesmo do que treinar. Nesse aspeto o Lumor, na minha opinião, ainda não está pronto para fazer a posição de lateral esquerdo".