Jorge Jesus chega ao dérbi igualando Carlos Queiroz

Em matéria de golos, o Sporting tem o melhor registo na era Jorge Jesus

O Sporting desloca-se quarta-feira a casa do Benfica com o estatuto de equipa invicta, o que não conseguia, à 15.ª jornada, desde a temporada 1994/95, há 23 anos, com Carlos Queiroz. A formação comandada por Jorge Jesus soma 12 vitórias e três empates, com 32 golos marcados e nove sofridos, para um total de 39 pontos, que é o seu máximo histórico em termos absolutos, sendo que as vitórias só passaram a valer três pontos a partir de 1995/96.

Nas primeiras 15 rondas, os leões só cederam pontos no recinto do Moreirense (1-1, à sétima ronda) e nas receções ao líder FC Porto (0-0, à oitava) e ao Braga (2-2, à 11.ª), jogo que Bruno Fernandes evitou a derrota aos 90'+5', de penálti. Ao longo deste trajeto há mais duas vitórias (em casa com o Vitória de Setúbal e no terreno do Feirense) a aparecem com penáltis sobre o final e ainda com Bas Dost a marcar já nos momentos finais em Vila do Conde, ante o Rio Ave.

Mas, com mais ou menos fortuna, e feitas as contas, o Sporting totaliza 39 pontos, mais um do que há dois anos, na primeira época sob o comando de Jorge Jesus: então, os leões eram líderes, com dois pontos de avançado sobre o FC Porto e dois face ao Benfica, que viria a sagrar-se tricampeão.

Agora, a equipa de Jorge Jesus partilha a liderança com o também invicto FC Porto, enquanto o Benfica, que perdeu uma vez (2-1 com o Boavista, no Bessa), está a três pontos.

O Sporting nunca somou mais de 39 pontos à 15.ª ronda, pelo que, para encontrar uma pontuação superior, só convertendo as vitórias a três pontos: nessa aritmética, seria preciso recuar a 1990/91, época que o Sporting somaria 40, face a 13 vitórias, um empate e uma derrota (2-0 com o FC Porto, nas Antas).

Nessa temporada, também defrontou o Benfica à 16.ª jornada, tendo perdido em casa por 2-0, por culpa dos tentos do brasileiro Isaías, na primeira parte, e de César Brito, na segunda.

Em matéria de golos, o Sporting tem o melhor registo na 'era Jorge Jesus', mas somou mais golos recentemente, ao terminar a 15.ª ronda da época 2013/14, sob o comando de Leonardo Jardim, com 33 marcados, e os mesmos nove sofridos que tem agora.

Ainda assim, o Sporting, liderado por 13 golos de Bas Dost, o melhor marcador do último campeonato, ostenta apenas o terceiro melhor ataque da prova, atrás do FC Porto, que soma 39, e do Benfica, autor de 37, 18 dos quais do brasileiro Jonas.

Quanto ao registo defensivo, os leões perdem para 2015/16, época em que concluíram as primeiras 15 jornadas com apenas sete consentidos: então, eram a defensa menos batida, ao contrário do que sucede agora, pois o FC Porto só sofreu seis.