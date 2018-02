Jorge Jesus após o Sporting-Feirense: "Atenção às pessoas que andam a meter no VAR"

O treinador do Sporting queixou-se do veredicto do videoárbitro no golo anulado aos leões na primeira parte do jogo com o Feirense.

Jorge Jesus considera que o videoárbitro (VAR) é uma ferramenta que contribui sobremaneira para o apuramento da verdade desportiva, mas defende que, para tal, precisa de ser "bem utilizada". Após o jogo com o Feirense, que o Sporting venceu por 2-0, o técnico queixou-se da decisão de anular um golo na primeira parte.

"Ao intervalo, 4-1 ou 5-1 era um resultado justo. O VAR é uma ferramenta que ajuda os árbitros e que favorece toda a verdade desportiva quando é bem utilizada. Se eu não souber conduzir um carro bato em todo o lado. O VAR induz o árbitro em erro, no golo que nos anulou. A jogada é do Bruno Fernandes e o VAR diz ao árbitro que é falta, mas a bola vai para o jogador do Feirense, que perde a bola e é a partir daí que é o golo. Aí é que o senhor do VAR induz o árbitro em erro. O VAR, quando bem utilizado, contrribui para a verdade desporitva, mas atenção às pessoas que andam a meter no VAR", atirou o treinador do Sporting, na zona de entrevistas rápidas.