Jorge Jesus ainda com dúvidas: Wendel está a acusar intensidade

Certificado internacional do jogador de 20 anos já chegou e este foi inscrito, porém não deve ser opção para a deslocação a Setúbal, na próxima sexta-feira. Tem treinado na posição 8.

Os primeiros dias de trabalho de Wendel têm sido intensos e o próprio jogador, segundo O JOGO apurou, já manifestou o seu cansaço pela diferença de intensidade que lhe é exigida pelo técnico Jorge Jesus. Carregado em termos físicos, ainda que não esteja a fazer qualquer trabalho específico para recuperar os níveis atléticos mais depressa do que o previsto, o jovem médio brasileiro tem vindo a assimilar os processos técnicos e táticos pretendidos por Jorge Jesus, ciente de que o mês de paragem que enfrentou no Brasil, depois do Brasileirão, o deixa longe do ritmo dos restantes elementos do plantel.

Wendel está a adaptar-se à nova realidade e Jesus ainda não o sente preparado

Jorge Jesus, esse, já deixou clara qual a sua perspetiva sobre o atleta e este mantém-se empenhado no sentido de conseguir ser opção para o técnico o quanto antes, mesmo que o responsável máximo da equipa tenha afirmado que olha para o antigo médio do Fluminense como um reforço para a "próxima temporada". "O Wendel tem muito que aprender, tem 20 anos e, para ele, isto tudo é chinês taticamente", disse Jorge Jesus no final do derradeiro compromisso oficial dos leões, frente ao Aves. Certo é que Wendel já está inscrito na Liga, depois de ter chegado o respetivo certificado internacional, mas, ao que tudo indica, não deverá entrar nas contas de Jesus para o duelo com o Vitória de Setúbal, a não ser que o técnico convoque o atleta para este prosseguir com o processo de integração.

Wendel, esse, vem treinando na posição 8 - alternando igualmente com outro dos reforços de janeiro, no caso o croata Misic, que também tem evoluído a espaços na posição 6 - e já tem vários processos burocráticos completamente resolvidos: casa, motorista, conta bancária e outros aspetos inerentes ao vínculo laboral firmado com o Sporting. Aliás, de acordo com informações recolhidas pelo nosso jornal, na Academia Bruno César e Mattheus Oliveira - que está de saída por empréstimo para o Vitória de Guimarães (ver página 13) -, compatriotas, têm sido peças indispensáveis no processo de integração no novo clube e nos métodos do técnico Jorge Jesus.