Jorge Jesus aceita o resultado e desabafa: "O Sporting devia ser um caso de estudo"

Jorge Jesus aceita o resultado de um jogo que considera ter momentos distintos de domínio. E revela uma ideia sobre os adeptos do Sporting

Resumo do jogo: "Na primeira parte, o FC Porto melhor. Na segunda parte, o Sporting melhor. Na primeira parte alguma dificuldade do Sporting em entrar na velocidade do FC Porto, acho que se notou que o jogo com o Barcelona deixou alguma fadiga. Mais tarde, as equipas ficaram niveladas em termos físico e o jogo passou a ser outro. Foi um excelente jogo, sem golos é verdade, mas ficou mostrado que até hoje o Sporting e o FC Porto são as melhores equipas"

O resultado: "Não é o resultado que queríamos, porque pretendíamos acabar esta jornada no primeiro lugar, mas hoje compreendo que alguns dos jogadores do Sporting não tivessem estado ao nível deles. E quando defrontas o FC Porto, que é uma equipa forte, e consegues equilibrar o jogo é sinónimo que estiveste bem. O Sporting esteve bem defensivamente, o FC Porto também. Até hoje são equipas a quem é difícil marcar golos"

Os adeptos: "O Sporting devia ser um caso de estudo, falando de adeptos. Tantos anos sem ganhar títulos de forma consecutiva e cada vez parece que há mais sportinguistas. Parabéns a eles."

Ser campeão, disse Sérgio Conceição: "Quando dizemos certeza, não é certeza absoluta. O que temos é convicção. O treinador do FC Porto tem convicção que será campeão, a mesma convicção do treinador do Sporting e, julgo, a mesma do treinador do Benfica."