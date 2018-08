João Benedito reunido com Pedro Proença

Candidato à presidência do Sporting teve uma reunião com o presidente da Liga.

João Benedito, candidato à presidência do Sporting, esteve esta quinta-feira reunido com Pedro Proença, presidente da Liga. De acordo com a candidatura do antigo futsalista do clube leonino, "foram abordados alguns temas em que o candidato considera importante um envolvimento imediato".

"Agradeço a disponibilidade do Dr. Pedro Proença para reunir com a nossa candidatura. Há questões que temos que acompanhar de perto, que temos que estar envolvidos de forma positiva e contribuir, como sejam o modelo de governação da Liga, os direitos televisivos e outras fontes de receita para os clubes, a questão do IVA nos espectáculos desportivos e projectos futuros para o futebol profissional em Portugal", surge referido em nota enviada à imprensa.

"É com esta dinâmica que queremos estar no desporto nacional e internacional, a partir de dia 9 de setembro. Queremos ouvir e ser ouvidos para podermos defender sempre os interesses do Sporting Clube de Portugal de forma eficiente", continua, tendo João Benedito assegurado "total disponibilidade para acrescentar valor aos projetos a decorrer no âmbito da atuaçãpo da Liga".

"Há muitos processos importantes, e queremos assegurar aos Sócios que o Sporting Clube de Portugal estará presente e totalmente envolvido nas decisões para o desenvolvimento e crescimento do desporto nacional", termina.