João Benedito apela à participação: "Empréstimo é fundamental"

Ex-atleta é o primeiro dos cinco candidatos vencidos a colocar-se ao lado da SAD rumo ao sucesso da operação. "Que as pessoas se possam envolver nesta emissão. Não podemos deixar de dizer presente", atirou.

A 24 horas do fim do período de subscrição do empréstimo obrigacionista, eis que surge a primeira posição pública de um dos cinco candidatos vencidos nas eleições de 8 de setembro. Aos microfones da Antena 1, João Benedito apelou à participação dos sportinguistas na operação, argumentando com o caráter fundamental da mesma para as necessidades de tesouraria da SAD do Sporting.

"É um chamamento do Sporting e temos de estar todos disponíveis para intervir nesta fase determinante. Quer a anterior Direção, quer as seis candidaturas já tinham previsto esta operação. Estava nos seis programas. Se propus isso aos sócios, é natural que participe nesta solução: quero que tenha o maior dos sucessos, pois é fundamental para o futuro do clube. Não podemos deixar de dizer presente. Faço também, pelo meu sportinguismo. Que as pessoas se possam envolver nesta emissão. O Sporting nunca falhou com ninguém", garantiu.