Jiangsu Suning recusa ceder Roger Martínez

Jogador de 23 anos pretende ingressar numa formação europeia, de modo a poder abrir as portas a uma eventual chamada à sua seleção, que estará presente no Mundial do presente ano

O avançado colombiano Roger Martínez é um dos jogadores que o Sporting tem referenciado para reforçar a frente de ataque, mas tal cenário, por enquanto, afigura-se complicado, na medida em que o Jiangsu Suning mostra pouca abertura para o empréstimo do atleta de 23 anos.

De acordo com informações recolhidas por O JOGO, a SAD verde e branca procurou saber os termos de uma eventual transferência de Roger Martínez para Alvalade, tendo esbarrado no desejo do emblema chinês em transferir em definitivo o seu avançado, que, na última temporada, apontou oito golos nos 25 desafios que efetuou, repartidos por quatro provas distintas - Campeonato chinês, Taça e Supertaça, além da Liga dos Campeões asiática. Para os responsáveis leoninos, o ideal passa por assegurar uma opção para a frente de ataque por empréstimo com opção de compra e propuseram isso mesmo, mostrando disponibilidade para que fosse fixada uma opção de compra na ordem dos 10 milhões de euros. Além das mencionadas questões contratuais entre os emblemas, o Sporting teria igualmente de suportar grande parte do vencimento do atleta, que atinge cerca de três milhões de euros anuais. Perante isto, a SAD manteve uma postura mais cautelosa em relação ao avançado que, refira-se, há muito é seguido pelo técnico Jorge Jesus, que conhece Roger Martínez desde os tempos em que este representava os argentinos do Aldosivi, cedido pelo Racing Avellaneda.

O desejo de Roger Martínez é ingressar numa formação europeia que lhe abra as portas a uma chamada à seleção da Colômbia, que está qualificada para o Mundial na Rússia. A Fiorentina, soube o nosso jornal, chegou mesmo a apresentar uma proposta de cedência por empréstimo ao Jiangsu Suning, suportando a totalidade do vencimento do avançado, contudo a intransigência chinesa impediu a saída, pelo menos para já. A intenção é a de transferir o atleta em definitivo, recuperando os 9 milhões de euros investidos.