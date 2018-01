Sporting CP`s head coach Jorge Jesus reacts during the Portuguese First League Soccer match against Benfica at Luz Stadium in Lisbon, Portugal 03 of January 2018. MIGUEL A. LOPES/LUSA

Treinador leonino admitiu justiça no resultado e lembrou que todos continuam na luta

Análise ao jogo: "Um dérbi é sempre dérbi. Foi jogado com muita intensidade, bem jogado pelas duas equipas. O Benfica bem no ataque posicional e o Sporting foi melhor no contra golpe. Podíamos ter feito o 0-2 com o Gelson na cara do Varela. Mas o Benfica procurou o empate. Na segunda parte o Benfica pôs muitos jogadores em cima da última linha. Esperei que fizéssemos o segundo golo no contra golpe e defensivamente somos fortes. Só sofremos de grande penalidade. O resultado não é bom para o Sporting, mas é pior para o Benfica. Continuamos na luta, estamos a dois pontos e o Benfica a cinco. Custou-nos sofrer este golo, mas resultado é muito pior para o Benfica que para o Sporting"

Arbitragem e VAR: "Tenho a mesma opinião que o VAR nos lances duvidosos. A bola bate na cara do Fábio e no outro bate no Piccini numa situação que não influencia nada. Depois são jogadas no meio-campo, sem ser importante. O Benfica fez para empatar este jogo."

Luta a três: "Tenho a certeza que vai ser disputado a três. Benfica está a cinco pontos, mas não está fora do título. Agora é continuar na luta como fizemos aqui. Saímos desgostosos com o resultado, sentíamos que dificilmente poderíamos sofrer um golo. Mas o Benfica fez para isso. Mas, repito-me, resultado é pior para o Benfica que para o Sporting"