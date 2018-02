Jesus lembra três ausentes: "São jogadores fundamentais"

Sporting's head coach Jorge Jesus reacts during the Portuguese First League soccer match against Estoril-Praia held at Antonio Coimbra da Mota stadium in Estoril, Portugal, 04 February 2018. ANTONIO COTRIM/LUSA

Treinador dos leões deixou elogios a trio de lesionados

Bas Dost e Gelson foram os ausentes mais marcantes no jogo do Sporting com o Estoril. Mas no rescaldo da derrota, Jorge Jesus lembrou um terceiro elemento que, na opinião do treinador, é fundamental. "Não perdemos só o Bas Dost e o Gelson. Perdemos o Podence, que é determinante na equipa, por isso é que foi titular na maioria dos jogos. Mas isso não serve de desculpa. Perdemos velocidade, sim. Mas não foi por isso que perdemos. São três jogadores fundamentais na equipa. Temos de arranjar soluções e fomos à procura delas com outros jogadores. Temos de nos habituar. Se não temos estes jogadores, temos outros."

O técnico leonino admitiu que não sabe quando vai poder contar com os três jogadores e lembrou que a sequência de jogos pesa. "Não sei se vão recuperar para o Dragão. O Sporting não treina, recupera, não temos tempo para preparar jogos.

Não temos tempo para preparar um jogador. Temos de o meter no jogo e aí sabemos se deu certo. Se queremos estar em todas as frentes temos de estar dependentes disto."