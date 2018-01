Jesus lembra Rui Patrício e diz o que faltou para o Sporting fazer mais

Sporting empatou 1-1 na Luz

Análise ao jogo. "O Sporting marcou primeiro e teve uma segunda oportunidade de golo na cara do Varela. O Benfica teve mais ataque com bola, mas nunca nos criou nenhuma oportunidade. O Rui Patríco... Lembram-se de alguma defesa? Houve bolas à baliza, mas o Rui Patrício nunca foi posto à prova. A equipa esteve muito bem organizada defensivamente, a dupla de centrais fabulosa. Partimos para a segunda parte convictos que jogo ia-nos ser mais fácil, o Benfica poderia começar a arriscar e assim o fez, com alguma anarquia tática. Faltou-nos intensidade e um segundo avançado para sairmos com mais critério. Sofremos um golo numa grande penalidade sem discussão. Os jogadores do Benfica festejaram, até pareciam que tinham ganho ao Sporting, mas não ganharam. Empataram. Estão a cinco pontos. Nós estamos a dois do FC Porto. O que fica nisto é que acabas por não ganhar e o adversário também não. O Benfica e o Sporting estão na luta com FC Porto. Não é preciso ir à China. Um fica a cinco, o outro a dois... Resultado é pior para quem?

Desiludido com exibição? "Não fiquei desiludido. O Benfica, a perder, foi equipa com mais bola, mas onde nós queríamos que tivessem. Volto a falar no Rui Patrício. Fez defesas em remates que se você lá estivesse também defendia. Defesas do Rui Patrício, nenhuma. O Benfica teve situações de perigo, mas em termos de finalização, não as teve. Teve mais posse de bola, mas nós baixámos o bloco e deixámos construir. Em termos de objetividade, zero. Só de grande penalidade."

Possibilidade de arrumar a partida e terceira substituição: "Senti que a equipa do Benfica ficou completamente partida e pensei duas vezes. Antes do golo pensei meter o Podence para poder levar a equipa para a frente, mas depois do golo tudo se alterou. Achei que não interessava a terceira substituição."