Jesus fala da recuperação, diz ter uma esperança e recorda Quinito

Treinador do Sporting admite contar com Gelson para o Clássico com o FC Porto, da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Jorge Jesus fez na manhã desta terça-feira a antevisão ao jogo com o FC Porto, das meias-finais da Taça de Portugal. Com três jogadores no boletim clínico, o treinador leonino não afasta a possibilidade de contar com Gelson no Dragão.

"A situação dos lesionados mantém-se, muito mais grave nos casos do Daniel [Podence] e do Bas Dost, do que do Gelson. Para o Gelson há uma réstia de esperança de recuperar. Eles vão todos para o Porto para treinar. O nosso primeiro treino depois do jogo com o Estoril é hoje. Vamos ver como está a equipa", declarou o treinador leonino.

Jesus também abordou o facto de o Sporting ter menos horas de recuperação em relação ao FC Porto, que jogou no sábado. "Claro que pesa. 24 horas menos tem alguma influência. Cientificamente está provado que tem alguma influência, mas para mim tem mais não ter tempo para preparar os jogos. Se tivéssemos mais um dia tínhamos uma possibilidade mais ou menos de preparar o jogo", vincou.

"Temos jogadores para dar resposta às lesões. Mas quem se lesionou tem características individuais únicas no plantel. Se fossem outros jogadores, poderia haver uma resposta mais afirmativa. São três jogadores com características diferentes. Ter que optar por decisões relacionadas com as provas em que estás inserido... Estamos envolvidos em três, porque uma delas, a Taça da Liga, já acabou. São duas (campeonato e Taça) competições muito importantes e aqui não posso escolher. E recordando sempre o meu amigo Quinito, tenho de pôr sempre a carne toda no assador. Ou seja, tudo o que tiver de bom, correndo o risco de mais à frente poder ter prejuízos por isso. Mas estas duas competições são muito importantes", reforçou.