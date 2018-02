Jesus destaca importância de Bas Dost e pede calma para Rafael Leão

Treinador do Sporting elaborou sobre aspetos que o goleador holandês dá à equipa

Diferente entre ter ou não ter Bas Dost: "É um jogador que olhamos para ele pelo conteúdo de goleador, pela importância que tem na equipa do Sporting. Mas ele não é só isso. Tem outras características fundamentais na equipa do Sporting. Há momentos de jogo em que está cansado e não tem muito conteúdo técnico, mas tem conteúdo tático, de estratégia. Isso reforça a importância que tem na equipa. Acredito em todos os jogadores, mas não vamos branquear. Faz falta à equipa, é o melhor marcador. Gostava que ele pudesse jogar, mas temos outros jogadores e vamos arranjar outras soluções com ele. Isso faz parte do processo. Sei que eu poderia ter evitado a lesão do Bas Dost. Vejo as coisas à frente. O que aconteceu é normal, mas eu vejo as coisas à frente. Entusiasmei-me e não o tirei. Aconteceu como eu adivinhava."

Tempo de paragem de Dost e Doumbia ou Rafael Leão para jogar de início? "Não posso dar ideia do tempo de lesão de Bas Dost. Esperamos que esteja em condições para o Dragão. Temos Doumbia e Montero. Rafael Leão é júnior, tem 18 anos. É um produto da Academia e é um miúdo que estamos a fomentar como fizemos com o Gelson e o Rúben Semedo. Vamos trabalhar com ele passo a passo. Estamos a trabalhar outros conteúdos com ele de forma técnica, tática, de estratégia, e fisicamente. Tem de dar os passos dele. Não vamos querer fazer dele, aos 18 anos, uma certeza. Ainda não é certeza, mas já vejo nele coisas diferentes."