Jesus deixa garantia: "Não vamos mudar nada"

Treinador sublinha que chegada de reforços não muda estratégia

Montero sem competir há dois meses: "É natural que não esteja em condições para ser solução neste momento. Vamos aproveitar estes dias em que não pode competir para lhe darmos trabalho especifico para recuperar o mais depressa possível. É como o Wendel e o Misic, que também estavam parados. Estão a adaptar-se a pouco a pouco às exigências do campeonato. O Rúben é diferente, está fisicamente igual aos jogadores do Sporting."

Com reforços para o ataque pode mudar estratégia? "Não vamos mudar nada. As ideias continuam a ser trabalhadas com as características de cada jogador. São jogadores que podem completar-se com Bas Dost. O Rúben joga em toda a linha de frente, só não joga a ponta de lança. O Montero é o que já se sabe. Joga a primeiro avançado ou segundo avançado. Não foge muito disto. De certeza que vai adaptar-se com mais facilidade às ideias da equipa, já conhece as ideias do treinador e vice-versa. Só precisa de estar em condições físicas

Sporting está em primeiro. É uma oportunidade para agarrar a liderança? "Sporting não tem nada a que se agarrar. Há 45 minutos para disputar. O Sporting tem de agarrar é os seus jogos e as suas vitórias. Este é capaz de ser o melhor momento do Sporting. No último jogo estivemos bem, mas temos muito para crescer e vamos crescer, como as outras equipas do campeonato. Estamos confiantes. Estamos na frente, mas o Sporting quer fazer cada vez melhor."

Gelson gerido para jogar com o FC Porto: "Não olhamos para o que possa acontecer. Não fazemos projetos. Se eu achar que o Gelson, ou outro, tem de jogar, ele vai jogar."