Jesus confirma trio em pleno para o dérbi

Treinador do Sporting fez a antevisão ao Benfica-Sporting desta quarta-feira

Jogos com o Benfica dão mais gozo? "Os que me dão mais gozo são todos. Mas talvez dê mais gozo jogar com Barcelona, Real Badrid, Benfica, FC Porto, Sporting, quando estava do outro lado. São os jogos grandes, mais entusiasmantes no momento face a todo o cenário. Faz parte do ego dos treinadores e jogadores. Os jogadores já estão motivados.

Há um ano Sporting perdeu na Luz e ficou afastado do título. Vencer agora afasta Benfica do título? "Espero vencer, eu, jogadores e adeptos, porque achamos que temos qualidade. Não interessa o que aconteceu há um ano, interessa o que vai acontecer amanhã. A equipa do Sporting permite-me acreditar que temos todas as possibilidades de vencer. É a terceira vez que vou jogar na Luz. Ganhei uma, perdi outra. Amanhã é o desempate."

Fábio Coentrão, Gelson e Bruno Fernandes estavam tocados. Estão recuperados? "Ainda vamos treinar, isso pode ser um fator. Mas, se nada acontecer, estão completamente recuperados. Esses três vão para o jogo."