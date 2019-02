Frederico Varandas, presidente do Sporting, está a dar uma conferência de imprensa para fazer o balanço da situação no clube.

Plantel: "Nas duas últimas épocas tivemos os maiores orçamentos da história e ganhámos uma taça da liga. Em cinco anos ficámos três vezes em terceiro lugar. Em junho ficámos sem 5 titulares e a principal promessa da formação. A comissão de gestão recuperou dois jogadores que tinham rescindido. Herdámos um plantel desequilibrado, jogadores sem minutos, mas com uma massa salarial pesada. Não é esta a visão que queremos. Queremos um plantel equilibrado, em que hajam grandes figuras mas em que todos possam jogar e acrescentem qualidade".

Massa salarial: "É possível fazer com competência, trabalhando na formação e tendo critério nas aquisições. Foi o que fizemos no mercado de inverno. Entraram cinco jogadores, saíram oito e o Sporting reduziu a folha salarial em 10 milhões por ano. A qualidade do plantel aumentou, pois todos os que entraram têm capacidade para jogar. Só os jogadores que entraram nas últimas semanas já jogaram mais minutos do que sete dos que saíram".



Contratações: "Já não há jogadores anunciados nos jornais e que acabavam noutros clubes. Nenhum destes senhores há de receber um cêntimo de comissão. Não teremos nenhuma contratação investigada no Ministério Público, como Alan Ruiz que foi anunciado por 3,9 milhões, mas depois aparece por oito no Relatório e Contas".

Resumo: "Nós temos um rumo, estamos a implementar medidas sérias. Não se vence à custa do grito, histerismos, na base da ameaças, com demagocia, populismo e ilusões. Não se vence a bater com a mão no peito para mostrar empenho quando se trabalha mal durante a semana. É a qualidade que nos faz ganhar. Vem do trabalho sério e competente, mas para trabalhar bem é preciso estabilidade. Não vamos vacilar. Não foi por ter vencido a Taça da Liga, o mesmo que vencemos nos últimos dois anos que alterámos a nossa estratégia. Não alterámos nada no primeiro desaire e na primeira derrota."