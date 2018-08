Imprensa holandesa coloca Sporting na luta por Amrabat

Os leões terão a concorrência dos alemães do Mainz e dos belgas do Brugge

Sofyan Amrabat, médio marroquino que atua no Feyenoord, é alvo do Sporting, avança a revista holandesa Voetbal International. De acordo com a publicação, os leões têm a concorrência do Mainz (Alemanha) e Brugge (Bélgica) pela contratação do jogador de 22 anos, que esteve presente no Mundial da Rússia.

Apesar de ter realizado 31 jogos (dois golos) com a camisola do Feyenoord na última época, Amrabat pediu aos responsáveis do clube holandês para ser transferido. "O Sofyan disse-me que preferia sair do do clube. Não sei se vai sair, mas neste momento não conto com ele", revelou o treinador dos holandeses, Giovanni van Bronckhorst, que só utilizou Amrabat em dois dos cinco jogos oficiais da presente época.