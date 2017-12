"Houve um presidente a pedir aos clubes para votarem contra Sporting e FC Porto"

Bruno de Carvalho comentou a assembleia geral da Liga na sua página do Facebook, apontando o dedo aos clubes do G15 e falando de "cobardia".

Depois de abandonar a assembleia geral extraordinária da Liga, o presidente do Sporting recorreu à sua página do Facebook para comentar o que se passou na reunião desta sexta-feira, falando em "cobardia" da parte dos clubes do G15 e classificando-a de "miserável".

"Este autodenominado G15 - 3, decidiu substituir-se à Liga e fazer propostas diretamente numa AG, mas numa total hipocrisia, que denunciei in loco, "apelando ao diálogo" quando nunca o quiseram. Esta AG feita à pressa, que aconteceu depois do "ultimato" da FPF para a Liga reunir até ao final do ano, foi claramente uma manipulação política, nada teve a ver com futebol, e, para além da insensatez de ser marcada no último dia útil do ano em que, ainda por cima, tem vários jogos marcados. A cobardia por não quererem ver as suas propostas rejeitadas, muitas delas uma perfeita aberração, fez com que chumbassem a admissão das propostas do Sporting e do FC Porto", escreveu Bruno de Carvalho, antes de apontar o dedo a uma atitude "deplorável":

"Houve pelo menos um presidente que andou pelos corredores da Liga a pedir aos clubes para votarem contra as propostas do Sporting e do FC Porto, só porque sim. Deplorável para quem fez, execrável para quem aceitou não pensar pela sua cabeça. (...) O futebol português não pode ter atos de cobardia, de atitudes deploráveis e de falta de democracia. Se este ano tem sido revelador de alguns dos piores episódios da história do futebol, acabar o ano com esta AG miserável é coerente", rematou o dirigente máximo leonino.