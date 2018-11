Highbury: um condomínio guarda uma inédita glória lusa

As quatro bancadas do velhinho estádio dos gunners foram reconvertidas para habitação e é no jardim interior, onde estava o relvado, que pairam "fantasmas" míticos

Inaugurado em julho de 2006, o Estádio Emirates - que a UEFA denomina Estádio do Arsenal - é um ícone arquitetónico da zona norte de Londres e um autêntico campo minado para as equipas lusas que, ali, somaram quatro derrotas com um impressionante parcial de 17 golos sofridos e nenhum marcado em quatro jogos oficiais (ver quadro). Contudo, a poucos metros do sumptuoso recinto do Arsenal, ainda resistem os alicerces de um mítico e saudoso palco, onde se escreveu a única história portuguesa com um final feliz para os lados do bairro de Islington.

Destacando-se imponentes num bairro de traços vitorianos, as quatro bancadas do velho Estádio de Highbury foram reconvertidas para albergar um condomínio de luxo, onde o preço das casas varia entre 700 mil euros e 1,7 milhões de euros. Pintadas de vermelho e branco e com canhões estampados em cima de gigantes portas de entrada, as fachadas foram preservadas de modo a manter o traço original do recinto, enquanto, no interior, um jardim de traços futuristas ocupa o espaço de um relvado onde desfilaram craques como Brady, Henry ou Bergkamp, entre outros, que são hoje figura de proa na decoração do Emirates.

Foi ali, onde agora brincam as crianças e se passeiam cães, que o Benfica tornou-se o primeiro clube português a derrotar o Arsenal na sua casa - feito "esmagado" pelo peso do betão -, algo que o Sporting, noutro palco, procura alcançar, espreitando o terceiro triunfo em Inglaterra, após Southampton (1981) e Middlesbrough (2005).