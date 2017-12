Grimi coloca Acuña a lateral-esquerdo no esquema de Jesus

Jesus está a trabalhar o 9 para ocupar o lugar onde Sampaoli o utiliza na seleção: da Argentina chega o depoimento de um ex-leão que valida uma informação dada em primeira mão por O JOGO.

Leandro Grimi. Lembra-se dele? Entre 2008 e 2011 esteve contratualmente ligado ao Sporting, equipa pela qual fez 80 jogos. Era lateral-esquerdo, acabou cedido aos belgas do Genk antes de rumar à Argentina, ao Godoy Cruz. Duas épocas chegaram para dar novo salto "interno", agora para o Racing Avellaneda. E é aqui que tudo começa; é aqui que Grimi conhece Marcos Acuña, agora futebolista do seu Sporting e um dos seus melhores amigos. A O JOGO, o defesa diz não ter dúvidas: "El Huevo" foi uma grande contratação, até porque mais do que um extremo, os leões ganharam um lateral-esquerdo para o futuro. Algo que, tal como o nosso jornal noticiou, já está na cabeça de Jesus...

"O Marcos demonstra uma enorme capacidade de superação e uma grande vontade de melhorar sempre. Vejo os jogos do Sporting e nota-se que se integrou muito bem. Continua em alto nível, como estava no Racing", adiantou o já veterano, de 32 anos, que enfrenta uma longa paragem devido a uma lesão ligamentar no joelho direito. Prossegue então com as tais características do camisola 9 dos leões que já lhe dão o estatuto de indiscutível no esquema defensivo da seleção argentina.

"Para além dessa adaptação rápida às ideias dos seus treinadores, é um futebolista com uma entrega total, muito profissional e que dá tudo em cada treino, em cada jogo. É poderoso em campo, sabe aproveitar muito bem o seu corpo e a sua capacidade física. Ataca, cruza muito bem, faz assistências e também dá uma ajuda importante quando é preciso recuperar a bola. É um jogador muito solidário com a equipa", explicou.

Se, na Alviceleste, Jorge Sampaoli, o selecionador argentino, já não passa sem o "seu" lateral, em Alvalade Jesus utiliza-o maioritariamente a extremo, até porque tem Coentrão a subir de forma. Não obstante, foi na posição mais recuada do corredor que Acuña jogou em Camp Nou ou na parte final do embate contra o União da Madeira. Tal como O JOGO já escreveu, Acuña será o lateral do futuro, mas Grimi já lhe perspetiva o salto para uma liga ainda mais competitiva.

"O campeonato português é muito seguido em Inglaterra. Já se fizeram transferências muito importantes de Portugal para a Premier League, venderam-se grandes jogadores. Pelo que vejo e pelo que ele me conta, o Marcos está muito confortável no Sporting e está focado em consolidar a sua posição na equipa. Ele e o clube decidirão o que fazer. Se tiver sucesso no Sporting, terá a oportunidade de dar o salto", concluiu Grimi.