Premium Gelson motiva pedido de ajuda de Varandas a Jorge Mendes

Presidente leonino recorre ao agente para dobrar a relutância do Atlético de Madrid em negociar acordo por Gelson.

Levar o Atlético de Madrid a abdicar de uma postura expectante, face aos desenvolvimentos da investigação policial em torno do ataque à Academia, é um dos principais objetivos dos leões, que procuram através de Jorge Mendes - que participou no negócio que levou o extremo para Madrid - agilizar um processo negocial em torno de Gelson Martins. Frederico Varandas, presidente da SAD verde e branca, e a estrutura mais próxima do futebol profissional, sobretudo Hugo Viana, pretendem concluir as negociações com o emblema espanhol e nas últimas horas fizeram saber da sua vontade em chegar a uma plataforma de entendimento.

Porém, o emblema colchonero está a par de todos os desenvolvimentos judiciais que têm ocorrido nos últimos tempos em Portugal, no que concerne às agressões ao plantel leonino no dia 15 de maio, e pretende aguardar mais algum tempo, até porque o prazo para que a investigação do caso apresente o despacho de acusação termina sensivelmente dentro de um mês - seis meses depois de terem sido detidos preventivamente os primeiros membros da claque Juventude Leonina que participaram no referido ataque. A dúvida em torno da conclusão das investigações e a possibilidade de mais algum funcionário ou um dirigente, como ex-presidente Bruno de Carvalho ou o antigo team manager André Geraldes, poderem ser envolvidos no mesmo, à semelhança do Oficial de Ligação aos Adeptos, Bruno Jacinto, leva a que os espanhóis se mantenham relutantes. Só mesmo a pressão de Jorge Mendes, devido ao relacionamento próximo que tem com os dirigentes máximos do Atlético de Madrid, poderá desbloquear a situação, convicção essa tida em Alvalade. Frederico Varandas, esse, está em viagem de trabalho, mas o sigilo em torno do destino e objetivo do líder leonino tem sido mantido, pese os rumores não confirmados de que terá viajado para o Dubai. Certo é que o presidente prometeu avançar para o processo esta semana.

Envolvimento de antigos funcionários e dirigentes do clube no caso das agressões da Academia colocaram travão ao desejo de acordo dos colchoneros, que ainda pretendem esperar pela justiça

Gelson mostrou-se em três jogos

Gelson foi aposta de Diego Simeone para reforçar uma equipa com ambição interna e internacional, mas a verdade é que, até ao momento, o extremo português ainda só apareceu em três jogos do Atlético de Madrid, nenhum deles na condição de titular. Soma 57 minutos no total, repartidos nos embates diante do Valência (18"), Rayo Vallecano (14") e Huesca (25"). A pouca utilização do internacional português tem causado estranheza junto da Imprensa espanhola, que já questiona o porquê de não aparecer mais vezes no onze dos colchoneros.