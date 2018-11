Gelson perdoa 3,5 milhões de euros ao Sporting

Extremo não quer prejudicar o clube que o formou, mesmo que a SAD seja condenada no processo movido por ele contra a mesma e que se encontra no TAD.

Gelson Martins, sabe O JOGO, vai perdoar a indemnização na ordem dos 3,5 milhões de euros caso lhe seja dada razão pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) no que concerne ao motivo para a rescisão por justa causa do contrato de trabalho com a SAD, efetivada no passado dia 6 de junho. Segundo informações recolhidas pelo nosso jornal, o extremo agora ao serviço do Atlético de Madrid pretende que o diferendo em torno da sua saída do Sporting seja resolvido sem qualquer penalização financeira para as partes envolvidas, mesmo sabendo que os dados recentemente conhecidos no âmbito do processo judicial relativo ao ataque à Academia concedem mais argumentos para que lhe seja atribuída razão na decisão que tomou no último defeso.

Em causa estão, nessa eventual condenação da SAD leonina, cerca de 3,5 M€, referentes a duas parcelas distintas que estão discriminadas na queixa apresentada pelo jogador a 3 de setembro no TAD. Gelson reclama uma indemnização de 3,2 M€ referentes aos vencimentos que tinha de receber até ao final do contrato em vigor à época (2022) e outra de 250 mil euros relativa aos danos de natureza não patrimonial que foram causados, isto além de juros a contar desde a citação da SAD. O Sporting, recorde-se, contesta esta posição e apresentou a 13 de agosto, na Câmara de Resolução de Litígios da FIFA, uma ação contra o jogador, rebatendo a referida rescisão de contrato e pedindo a condenação solidária do emblema espanhol, pelo que solicita uma indemnização no valor de 105,1 M€, acrescida de juros.

Certo é que a possibilidade de este caso chegar às últimas instâncias é cada vez menor, ainda que as partes não tenham até agora estabelecido qualquer patamar de entendimento que leve à desistência de qualquer uma das ações que correm em tribunal. Mas a vontade de Gelson de não prejudicar o clube que o formou é um dado relevante na procura de entendimento.

Negociações com o Atlético de Madrid em stand-by

Frederico Varandas afirmou recentemente que está a negociar um entendimento com o Atlético de Madrid, porém sabe O JOGO que os colchoneros estão a jogar com o tempo para conseguirem baixar as exigências financeiras do mesmo, isto atendendo ao último valor que ofereceram à SAD leonina - 20 M€, mais cinco por objetivos e 25% de uma futura transferência. É certo que o presidente verde e branco, pese a vontade de receber a verba decorrente da transferência do internacional português, ainda não tem qualquer base negocial em termos de valores, pelo menos de forma concreta. As conversações mantidas entre as partes envolvidas não evoluíram até ao momento para os números da operação, mantendo-se apenas como referência os valores apresentados no defeso.