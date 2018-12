Futebol do Sporting baixa muro rumo à liberdade

Oito atletas da formação do Sporting visitaram jovens de idades próximas no Centro Educativo da Bela Vista. Bola aproximou realidades

De Alcochete para um mundo diferente. Oito atletas da formação do Sporting, dos sub-14 aos sub-16 (Rodrigo Ribeiro, Henrique Arreiol, Daniel Alves, Rodrigo Dias, Fábio Mendes, David Monteiro, Eduardo Barbosa e Diogo Cabral), saíram da Academia no passado sábado rumo ao bairro da Graça, em Lisboa, para aí encontrarem adolescentes, de idades semelhantes, no Centro Educativo da Bela Vista. Sem poderem ir para a prisão por terem cometido crimes até aos 16 anos, o espaço tem 27 adolescentes, que ali estudam (professores são destacados para lá ministrar aulas), habitam e praticam as mais variadas atividades. Só saem para ir a tribunal ou ao hospital. Os técnicos, quase pais, ali estão 24 horas. Cada jovem representa um investimento estatal diário de 100 euros.

Antes de entrarmos, numa visita acompanhada em exclusivo por O JOGO, deixámos telemóveis e bens acessórios. Os jovens leoninos arregalaram os olhos pela primeira vez quando começou a falar José Reis, diretor de um dos três espaços que Lisboa tem para o efeito. "Temos aqui 27. Não interessam os crimes nem os nomes. Roubos, agressões, violações ou homicídios...", principiou, aconselhando em tom sério: "Na vida, não há intocáveis. Um pontapé mal medido, verem e filmarem agressões na escola... Podem ser cúmplices de um crime grave. Eles saem daqui mais preparados para a vida."

Com vista para Lisboa, o arame farpado foi a única marca que levava a pensar que O JOGO estava num espaço onde a liberdade é condicionada. Quando a bola rolou ninguém mais

Cláudio, que pelo bom comportamento é um dos poucos que têm autorização para sair (há quem tenha direito a fins de semana com a família), joga râguebi no Sporting e agradece a visita. Leonardo prosseguiu. "Aqui temos uma oportunidade para mudar", enumerando jardinagem, capoeira, artes, kickboxing e uma parceria com a escola de artes do Chapitô. A bola não podia faltar. Fizeram-se equipas. Os leões, a medo e sem se empenharem muito, perderam o primeiro jogo. Redimiram-se depois. Aplaudiram um brilhante encosto para golo por parte do adversário e riram-se uma hora depois, já com as equipas repartidas. Despediram-se não com um aperto de mãos, mas com um toque no peito.

Fábio Mendes, de 14 anos, conhecia dois jovens e falou a O JOGO: "Sabia o que faziam nas ruas e foi importante vir conhecer como vivem agora." Pedro Coelho, treinador campeão nos iniciados, explicou o relevo da ação: "Vamos tentar que partilhem com os colegas o que aqui viveram. Não tínhamos noção do que se passava aqui. É uma forma de se valorizarem as pequenas coisas." Dali saíram/saímos diferentes. O bálsamo da liberdade é um motor poderoso.

Dois euros no bolso e uma moldura



A segurança é primordial. Quatro responsáveis guardam o espaço e, à medida que O JOGO avançava por cada porta, esta era imediatamente trancada. Um dos treinadores dos leões ficou para trás. José Reis, líder do Centro, detetou e lá voltou atrás para o "libertar". "É a minha função contar cabeças", afirma, revelando que nunca ninguém tentou fugir: "Sabem que isso vale a regressão." Os quartos têm portas blindadas. Os jovens passam por fases e vão recebendo regalias. De dois euros no bolso a uma moldura de família. Até a utilização da casa de banho está estipulada.