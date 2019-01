Frederico Varandas telefonou a Salvador após o Braga-Sporting: saiba o motivo

Jogo acabou com a passagem do Sporting à final da Taça da Liga e muita polémica.

Frederico Varandas, presidente do Sporting, telefonou a António Salvador após o encontro entre leões e Braga, da final-four da Taça da Liga, apurou O JOGO. A partida terminou com o apuramento do Sporting para a final, no desempate por penáltis, e foi marcada pelas fortes críticas à arbitragem por parte do clube minhoto, na voz de Abel Ferreira e António Salvador, que até falou de Pedro Henriques como "avençado do Sporting".

Ao que foi possível apurar, o motivo desse contacto prendeu-se com o pedido da utilização dos serviços da academia do Braga pelo jogador do Sporting, Rodrigo Battaglia, algo a que o presidente dos arsenalistas acedeu, pelo que o médio, em recuperação até final da época, fez ali a sua preparação no dia de ontem (quinta-feira).

Battaglia, refira-se, foi jogador do clube minhoto antes de se transferir para o Sporting em 2017/18.