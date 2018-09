Frederico Varandas: "Sporting vai ser campeão, mas não sei quando"

Novo presidente do Sporting foi entrevistado pelo canal do clube.

Frederico Varandas concedeu na noite deste domingo, ao canal do Sporting, a primeira entrevista como presidente do clube leonino. A conquista do título de futebol foi, naturalmente, uma dos temas abordados. "Não seria justo para os sócios se não dissesse o que acredito. Quero ser campeão, acredito que Sporting vai ser campeão. Não sei quando, mas sei. Da mesma maneira que à tarde, quando fui falar com o meu avô, sabia que ia ser presidente. Estava tranquilo. Disse que nunca teria menos de 40% e enganei-me. Tivemos mais de 40%. Ontem começámos a vencer o adversário mais terrível que tivemos: Sporting fragmentado. Estou preparado para unir o Sporting", declarou.

"A liderança mais forte é a liderança pelo exemplo. Enquanto presidente se conseguir unir qualquer sócio, então qualquer um tem de conseguir. Quero Sporting livre, não quero controlar comentadores. Quero direito à opinião. Peço críticas construtivas, aprendi com críticas que ouvi na campanha. Aquelas pessoas que estavam à volta dos candidatos, são simplesmente sportinguistas que acreditavam no melhor para o Sporting diferente do que eu via. Nada mais que isso. São sportinguistas como eu. Não distingo ninguém agora. Lista A, do João Benedito, faz-me ter ainda mais responsabilidade. João foi grande atleta, faz parte da história do Sporting e Sporting precisa do João por perto. Precisamos dos grandes atletas, de ter os seus heróis dentro de casa. Eu sou apenas um presidente, estou de passagem. O João é um grande atleta do Sporting", vincou.