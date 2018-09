Frederico Varandas: "Sporting não tem tratado bem as suas glórias"

Candidato à presidência do Sporting esteve com Beto Acosta num convívio com adeptos antes do jogo com o Feirense.

Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, e Beto Acosta, que será um dos embaixadores do clube caso a lista vença as eleições, marcaram presença num convívio com adeptos antes do duelo com o Feirense.

"Beto Acosta é um ídolo do Sporting e eu quero isso para o clube. Mas não quero só o Beto Acosta, quero muitos mais. As figuras do Sporting têm de estar na tribuna de Alvalade e o Sporting tem de saber tratar bem os seus atletas. O Sporting não tem tratado bem as suas glórias", disse Frederico Varandas.

"O Sporting tem um plantel muito competitivo para o campeonato português. A nossa luta é jornada a jornada. Temos uma equipa muito competente e a partir do dia 8 de setembro vamos conseguir potenciar ainda mais essa estrutura. Acredito que o meu projeto é o mais forte. Ando pelos núcleos... Ainda hoje fui a Mangualde e Viseu e custa-me ver o conformismo que existe. Eu quero um Sporting a vencer no futebol. Hoje há uma geração que vai em 16 anos sem ver o Sporting campeão. Não podemos ganhar esporadicamente, mas sim regularmente", concluiu.