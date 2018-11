Frederico Varandas responde a Luís Filipe Vieira: "Fiquei sensibilizado..."

Presidente do Sporting aborda declarações de Vieira na recente entrevista à TVI.

Frederico Varandas comentou na manhã deste sábado as declarações de Luís Filipe Vieira, que na recente entrevista à TVI afirmou que os presidentes do clube leonino que se preocuparam mais com o Benfica "ficaram pelo caminho".

"Sobre o doutor Luís Filipe Vieira, fiquei sensibilizado com a preocupação da longevidade do meu mandato, pode contar com o Sporting a lutar pela verdade desportiva, valorização do futebol português, implacável na luta contra a corrupção", começou por dizer aos jornalistas sobre o assunto, à partida para os Açores, onde o Sporting defronta o Santa Clara, no domingo.

"Não vivo a pensar nem no Benfica nem no rival. Pensamos no futebol português. Se me perguntam o que acho do caso e-Toupeira, tenho a dizer que é uma vergonha. Se me perguntarem 20 vezes, direi 20 vezes que é uma vergonha", disse ainda Frederico Varandas.