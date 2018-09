Frederico Varandas: o voleibol depois do futebol

Novo presidente do Sporting esteve também reunido com a equipa de voleibol, depois de ter conversa com o plantel principal de futebol.

Depois do plantel principal do futebol, Frederico Varandas esteve esta quinta-feira reunido com a equipa de voleibol, que na última temporada conquistou o título de campeã nacional. De acordo com a informação colocada no site oficial, Varandas voltou a reforçar a importância da união.

"À imagem do que havia acontecido com a equipa profissional de futebol, também a formação de voleibol dedicou o final da manhã desta quinta-feira (13 de setembro) ao encontro com o presidente Frederico Varandas, que se reuniu com todo o plantel, técnicos e elementos do staff da secção, de forma a reforçar a mensagem de espírito de união", surge escrito.

Frederico Varandas fez-se acompanhar por Miguel Albuquerque, diretor geral para as modalidades, e Miguel Afonso, vogal do mesmo departamento.