Frederico Varandas: "O que se tem passado assusta o Sporting"

Episódios de violência e atos generalizados de corrupção preocupam os leões

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, foi esta sexta-feira recebido em audiência pelo Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo.

No fim da reunião, perante as câmaras da Sporting TV, expressou grande preocupação em relação ao atual "estado da nação" no futebol português.

"Foi uma reunião profunda, para lá, até do tema da violência. O Sporting expôs as suas preocupações sobre o futebol - não só, mas do desporto em geral. Tem sido muito mal tratado e o que temos assistido nas últimas semanas, desde agressões, casos de corrupção, espetáculos degradantes nas televisões... Isso assusta o Sporting e não queremos que o desporto seja um terreno sem lei, sem justiça e sem valores. O Governo partilha de muitas destas preocupações, mas mais do que palavras, queremos atos. As pessoas estão carentes de decisões, as pessoas querem ação - é preciso intervir. Muito para além da violência, é preciso educar e formar melhor os dirigentes. Se o exemplo não vier de cima, vai ser difícil", afirmou Varandas.

Também comentada pelo dirigente foi a lei contra a violência em âmbito desportivo.

"Em poucos meses estará em vigor. Não podemos ter medo de fazer, algo que é norma neste país. Temos dificuldades em arrancar. Este Governo, e qualquer outro, terão no Sporting um sério aliado na verdade desportiva, pela transparência e pela elevação do desporto", opinou.

Relembre-se que, recentemente, duas pessoas afetas ao Sporting foram agredidas nos estádios nacionais: um vogal do Conselho Diretivo do Sporting no Estádio do Bessa, à margem do recente Boavista-Sporting, assim como a esposa de Miguel Albuquerque num FC Porto-Sporting em hóquei em patins.