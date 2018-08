Frederico Varandas: "Não vejo a hora de chegar setembro"

Candidato à presidência do Sporting assistiu ao dérbi com o Benfica em sub-23, na Academia de Alcochete

Frederico Varandas, candidato à presidência do Sporting, esteve na Academia do Sporting a assistir ao dérbi com o Benfica em sub-23 e respondeu a algumas perguntas dos jornalistas.

Balanço da campanha eleitoral: "Infelizmente, houve episódios que envergonham o Sporting. O Sporting está acima disso tudo. A minha preocupação é que as pessoas oiçam o que minha lista tem para oferecer, as ideias o conteúdo é o que interessa. As pessoas têm de perceber que o Sporting tem de começar a ganhar no futebol, como já ganha nas modalidades. É algo com que não me conformo. Preocupa-me porque o lugar do Sporting é lá em cima no topo."

Possível desgaste acumulado: "Cansado não. Passei 42 dias em missão de combate no deserto e cada vez estou mais confiante e sinto-me com mais força. Vejo cada vez mais sportinguistas a querer unir o Sporting, só um Sporting unido se pode bater com os rivais e pode ser vencedor. Quero um Sporting forte, somos 3,5 milhões de adeptos, é um clube brutal e temos de por isto finalmente a ganhar no campo."

Trunfos eleitorais: "É o conhecimento que a minha equipa tem em relação ao clube, ao desporto nacional, esse é o nosso trunfo. Queremos apresentar conteúdo, programa, não ruído."

Campanhas dos outros candidatos: "Tenho a certeza que os sportinguistas, no dia do julgamento, vão saber julgar. Não vou perder um minuto a comentar coisas que não merecem ser comentadas. Sporting não merece isso."