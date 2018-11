Frederico Varandas explica Marcel Keizer: "Tem perfil para este projeto"

Na apresentação de Marcel Keizer, o presidente do Sporting revelou ainda que espera ter a equipa técnica completa nos próximos dias

Frederico Varandas, presidente do Sporting, abriu a conferência de Imprensa de apresentação de Marcel Keizer, apontando os critérios que levaram à contratação do holandês. "O que tem guiado esta direção é defender os interesses do Sporting. Desde de dia 8 de setembro que decide o que entende ser melhor para o Sporting e não em função daquilo que é popular, ou confortável, ou pudesse proteger-nos. A escolha deste treinador assenta nesses princípios, quisemos um treinador com competência técnica e tática, capacidade de liderança, de gestão do grupo e de comunicação e entendemos que Marcel Keizer é o homem com perfil para este projeto".

Equipa técnica: "É um treinador sem medo de apostar em jovens, que pratica um futebol atrativo e dominador. Em relação ais restantes elementos da equipa técnica, nos próximos dias ficará fechada".

Gestão: "Estamos a arrumar a casa, já arrumamos algumas coisas, mas ainda falta muita coisa, mais recursos humanos chegarão até janeiro e nessa altura devemos ter a casa arrumada. Deixo um agradecimento às equipas técnicas que ajudaram o Sporting em particular do José Peseiro e do Tiago Fernandes"-.

Em relação à detenção de Bruno Carvalho, o líder leonino recusou-se a tecer comentários.