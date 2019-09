Frederico Varandas fala de herança e diz: "Foi a melhor época dos últimos 17 anos"

O presidente leonino enumera depois os feitos da equipa principal de futebol, com natural destaque para as conquistas da Taça da Liga e da Taça de Portugal

"No futebol profissional a época de 18/19 fica marcada por ter sido a melhor, a nível de títulos, dos últimos 17 anos", é uma das primeiras frases da mensagem de Frederico Varandas que, em pouco mais de duas páginas, abre o documento do Relatório e Contas 2018/19.

O presidente leonino enumera depois os feitos da equipa principal de futebol, com natural destaque para as conquistas da Taça da Liga e da Taça de Portugal - "tendo conquistado, pela primeira vez na sua história, ambas as Taças no mesmo ano", refere Varandas - , para depois concentrar-se na política de contratações. "

No que ao reforço de jogadores diz respeito e olhando para a última janela de tranferências há vários pontos a salientar: a entrada de jogadores com experiência e reconhecimento internacional como é o caso de Luís Neto e Luciano Vietto e jogadores jovens com potencial de crescimento como é o caso de Rafael Camacho e Valentin Rosier. Depois de 30 de Junho chegaram Eduardo, em definitivo, e Bolasier, Jese Rodriguez e Fernando por empréstimo. A Sporting SAD conseguiu, ainda, manter um dos melhores médios da Europa. O Bruno Fernandes é capitão do Sporting CP, foi na última época o médio com mais golos marcados na europa e leva já 50 golos apontados com a camisola do Sporting CP. A manutenção de Bruno Fernandes implicou a venda, após 30 de Junho, de alguns jogadores, nomeadamente Raphinha, Bas Dost e Thierry Correia, permitindo-nos gerar receita sem colocar em causa o projeto desportivo", pode ler-se antes das referências ao investimento feito na Academia de Alcochete.

"Os acontecimentos registados em Alcochete no verão passado geraram um período de forte instabilidade directiva. A Sporting SAD teve três Conselhos de Administração em apenas em três meses", recorda o presidente do Sporting, que depois enumera algumas das dificuldades sentidas desde que tomou posse em Setembro de 2018. " De salientar a herança pesada com que se deparou este Conselho de Administração que teve de fazer face a um fluxo de pagamentos recorde na ordem dos 225 milhões de euros".