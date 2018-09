Novo presidente do Sporting foi apresentar-se ao líder da Federação

Poucos dias depois de tomar posse como presidente do Sporting, Frederico Varandas esteve esta quarta-feira de manhã na Cidade do Futebol para um encontro com Fernando Gomes, presidente da FPF, apurou O JOGO.

O novo líder dos leões foi apresentar-se ao dirigente máximo da Federação num encontro com agenda de assuntos não divulgada até esta altura.