Frederico Varandas esclarece que afirmação sobre Rui Patrício é falsa

Frederico Varandas é candidato à presidência do Sporting

Frederico Varandas esclareceu que as alegadas declarações sobre Rui Patrício baseiam-se numa notícia falsa. O jornal Record, que avançou com a notícia, já veio a público pedir desculpa ao antigo diretor clínico dos leões, confirmando que o candidato à presidência do clube de Alvalade não citou o nome do guarda-redes português nas declarações que prestou numa ação em Viana do Castelo.

"O Sporting tem de saber formar melhores capitães. Não basta servir apenas para escolher campo e bola. Tem de servir para muito mais do que isso", atirara Frederico Varandas, sem mencionar o nome de Rui Patrício.

No entanto, a suposta menção de Rui Patrício acabou por gerar polémica e levou mesmo Rui Jorge Rego, outro dos candidatos a sufrágio, a deixar críticas a Frederico Varandas.

"Neste caso o que foi dito não pode ser retirado Esta afirmação de Frederico Varandas é um erro grave que nunca poderá ser sanado. Se ele for presidente estas suas afirmações, mesmo que venha a ser retiradas serão sempre uma arma apontada ao Sporting. Quem quer ser presidente do Sporting não pode, em caso algum, pôr-se numa posição que lhe pode causar prejuízo, isso já nos aconteceu vezes demais - até no passado recente", afirmou Rui Jorge Rego.