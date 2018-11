Frederico Varandas chegou e membros da Juventude Leonina saíram

Frederico Varandas esteve presente num almoço com cerca de 300 adeptos do Sporting

Frederico Varandas esteve presente num almoço com cerca de 300 adeptos do Sporting, num evento marcado pelo "desencontro" do presidente dos leões com cerca de 20 elementos da claque Juventude Leonina, entre os quais o líder Mustafá. O grupo abandonou a sede do Sporting Clube de Londres quando o líder chegou ao local e este, segundo fonte oficial do clube, cumprimentou todos os presentes enquanto se caminhava para o palanque onde discursou, sem sequer se aperceber da presença de elementos ligados à claque.

No mesmo evento, Varandas oficializou a passagem do Sporting Clube de Londres a Núcleo e presentou o responsável pela associação com uma camisola autografada por todo o plantel.